Slutlekt för leksaksjätten i Australien

Konkursdrabbade leksakskedjan Toys R Us stänger samtliga 44 butiker i Australien. Butikerna försattes under offentlig förvaltning för en månad sedan efter ett misslyckat försök att sälja dem. Butikerna hölls öppna under tiden som konkursförvaltarna fortsatte leta efter intressenter. Men att hitta köpare var ingen barnlek och samtliga intressenter har nu meddelat att de dragit sig ur processen. Cirka 700 anställda kommer att förlora sina jobb.

Det var i mitten av mars som leksaksjätten Toys R Us meddelade att de ansöker om konkurs och stänger hela sin verksamhet i USA, inklusive 700 butiker. Då hade redan det brittiska dotterbolaget aviserat att alla 100 butiker skulle stänga. Företagets verksamhet i bland annat Frankrike, Polen och Spanien skulle också läggas ner – samtidigt som man planerade att sälja rörelsen i vissa andra länder.

Det irländska bolaget Toys har tagit över Toys R Us butiker i Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike och Schweiz. I Norden drivs 71 Toys R Us-butiker, med totalt omkring 4 000 anställda, av den danska BR-ägaren Top-toy.