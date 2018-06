Migrantfamiljer återförenas efter Trumpbeslut

– Familjer kommer att få vara tillsammans, men gränsen kommer att vara lika tuff som tidigare, ropade Trump till sina anhängare på ett politiskt massmöte i Duluth i Minnesota.

Då hade han skrivit under en presidentorder som säger att USA ska sluta separera barn och vuxna som illegalt tagit sig över landets södra gräns. Detta efter att bilder och ljudinspelningar av förtvivlade barn cirkulerat i meder och USA:s första dam, Trumps dotter och högt uppsatta republikaner protesterat.

– Ivanka känner starkt för det här. Min fru känner mycket starkt för detta. Jag känner väldigt starkt för detta, sade presidenten vid undertecknandet.

Familjeseparationerna har varit en del av USA:s nya "nolltolerans" vid gränsen som trädde i kraft i maj och som justitieminister Jeff Sessions formulerat. Enligt den ska varenda människa som på olaglig väg försöker ta sig över gränsen gripas och åtalas. Men av naturliga skäl gäller det inte barn, så dessa har tagits omhand på anläggningar eller i familjer.

President Trumps beslut innebär inte ett slut på nolltoleransen, utan att familjer nu ska låsas in tillsammans. Därmed kan det krocka med andra regler kring fängslande av barn, något människorätts- och medborgarrättsorganisationer i USA redan lovat ta strid emot. I dagsläget får familjer med minderåriga inte hållas i fängsligt förvar i USA i mer än 20 dagar, skriver tidningen The New York Times