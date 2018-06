Ömhet i örat – sommarens erotiska ljudböcker

Få saker är så intima som en röst rätt in i örat. Feminism eller spänning, snusk eller romantik: valmöjligheterna är många. Nu satsar förlagen på erotiska ljudböcker – med passionerade röster, men utan stönanden.

Hos både människor och djur är örat ett viktigt sexuellt organ. Fåglars och cikadors sång, och andra djurläten, signalerar ofta erotiskt intresse och tillgänglighet, och enligt Charles Darwin använder människan toner och rytm för att attrahera en partner.

Tack vare ljudboken kan vi när som helst stimulera fantasin via hörseln, så det är inte underligt att flera förlag satsar på sensuellt ljudmaterial. I höstas lanserade Word Audio serien Risky Romance, Forum sitt romantikmärke Lovereads, och Hoi gav under våren ut ”Sthlm by nite”, en erotisk novellserie med spänningsinslag.

I våras lanserade även Leopard förlag en ljudboksserie med feministiska sexnoveller. Enligt projektledare Madeleine Persson var syftet att bredda en enformig genre.

– Det var väldigt heteronormativt, med unga, binära, vältränade kroppar. Vi ville ge ut en serie som bättre speglar verkligheten, och som har en normbrytande eller queer vinkling.

Sedan mars har sju noveller getts ut, och nästa vecka kommer ”Venus i klackar” av Eva Gustafsson, ett erotiskt drama inspirerat av pinuppan Bettie Pages relation till fotografen Paula Klaw.

Gensvaret har varit stort, och förlagets fem mest populära ljudböcker är alla erotiska. I topp ligger ”Ett rosa begär”, av pseudonymen E Ottilia, som presenteras med följande utdrag:

”Nu ställer hon sig lite bredbent bakom honom framför sängen och han backar krypande mot henne. Hon häller ut glidmedel över sin hand. Det är kladdigt, rinner ner för hennes fingrar och luktar svagt av jordgubbar. Hon fortsätter att smeka honom in och ut, i cirklar och i varierande takt. Han darrar och stönar.”

För att underlätta frispråkigheten kan författare och inläsare verka under pseudonym. En bra beskrivning får gärna vara ”väldigt snuskig”, men utan att avslöja för mycket.

– En bra ljudbok ska lämna lyssnaren upphetsad, och med en positiv känsla. Gärna mitt emellan romantik och onanimaterial, säger Madeleine Persson.

De som inte vill titta på porr kan med ljudböcker vara säkra på att ingen har tagit skada. Madeleine Persson berättar om en grupp gynekologer som hjälper äldre kvinnor att hitta tillbaka till sin sexlust, bland annat utifrån förlagets novellserie.

– Du kommer så mycket närmre inpå med en riktig röst i öronen än med en text. Det är som att en människa sitter nära dig och berättar.

Detta ställer särskilda krav på inläsningen. Callin Öhrvall Delmar har precis läst in sin hundrade bok, och många har varit erotiska. Hon menar att det varken får bli för platt eller för inlevelsefullt. Hennes röst tenderar att bli mer passionerad och mörk när hon läser romantik, men utan att överdriva.

– Och absolut inget stönande. Det får lyssnaren göra.

Sissel Hanström på Storytel säger att sexskildringarna fick ett uppsving med ”Femtio nyanser av honom” av EL James. Företaget planerar att ge ut erotik under egna märket Storytel Original i höst. Boken ligger i topp även hos konkurrenten Nextory, och följs av erotiska titlar av danska Anna Bridgwater och svenska Susanne Ahlenius.

Lyssnarna finns i alla åldrar, och Word Audio ger snart ut erotiska ljudnoveller av Majvi Åkerlind specifikt för äldre. ”Här är det kvinnans sexualitet som står i centrum och novellerna är erotiska utan att vara pornografiska”, skriver Alexandra Harlegård i ett mejl.

Kvinnor lyssnar mest, men männen närmar sig i statistiken. Enligt en undersökning från den kanadensiska ljudbokssajten Audiobooks.com laddade män förra året ner 32 procent av alla erotiska ljudböcker, mot 24 procent 2015. Vanligast är att lyssna under pendlingen, och kanske vågar fler män ta sig an genren eftersom de inte röjs av bokomslaget, säger Audiobooks vd Ian Small till branschtidningen The Bookseller.

Enligt Word Audio finns det ännu en fördel: ”Det bästa med ljudböcker är att man har händerna fria.”