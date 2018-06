Ingenting är omöjligt på Copenhell

The Last Internationale, Parkway Drive, Zeal & Ardor, Nightwish. Copenhell-festivalen i Köpenhamn Konsert 21 juni 2018

Någon som inte gillar metal skulle säkert uppfatta Copenhells festivalområde som nedslående. Döden gör sig påmind överallt i form av betongsarkofager, galgar, en giljotin (med en bila av plast, men ändå) och nasare som säljer dödskallesmycken under varumärket Memento Mori. Minst hälften av det du kan äta på festivalen uppges komma från helvetet. Man kan få bibliska gräshoppor nedmalda i sin milkshake.

I själva verket är det en livsbejakande estetik, #yolo i ett nötskal. Passa på att sälja Copenhell-brandade kylskåp idag, imorgon kan det vara för sent! I metalvärlden är ingenting omöjligt. Kolla bara på Parkway Drive, torsdagens första band på den största scenen. Du kan vara en australiensisk rugbysnubbe som vrålar och rappar och gestikulerar insvept i rök framför en gigantisk Gustave Doré-illustration, allt medan dina bros låter sina nedstämda gitarrer tugga sig genom rytmer som sätter publiken i rörelse. Du kan viskbröla med handen på hjärtat och allvar i blicken i en låt med suggestiva keyboards och körsång, för att tre minuter senare dra igång en hockeyrefräng, hetsa folk att hoppahoppahoppa och kompas av ett band som verkar vilja tonsätta ett crossfitpass.

Sedan har vi The Last Internationale, som är mer rock än metal och vill visa att det är möjligt att kalla en låt ”1968” även år 2018 och sjunga om revolution, baby, utan att det blir fånigt. Två av New York-trions medlemmar lyckas bra. Trummisen spelar lika minimalistiskt som hans beniga kropp ser ut och basisten Delila Paz har en enorm soulröst som ursäktar varenda rockromantisk textklyscha om brinnande själar och livets hårda skola. Gitarristen? Han tycks vara någon sorts halvironisk Erik Haag-typ som mest märks i själva musiken när han spelar gnissliga solon (bra) eller avbryter med godtyckliga pedaleffekter (mindre bra). Hans viktigaste uppgift tycks annars vara att hoppa runt, hålla munnen vidöppen och få spasmer av rockfeeling. Med honom bakom ett svart skynke hade musiken framstått som mindre pastischartad.

Hur optimisk metalvärlden kan vara? Så pass att någon fått den totalt absurda idén att para ihop black metal, metals vitaste subgenre, med Alan Lomax-spirituals – och fått hybriden att låta helt självklar. Denne någon är Zeal & Ardors Manuel Gagneux, en amerikansk-schweizisk trettioåring som tagit fasta på monotonin och den religiösa skräcken i bägge musikstilarna. Ena stunden sjunger han Al Green-mjukt, i nästa kommer brutala bluesvrål och ibland kniper han ihop sina stirrande ögon och panikskriker rakt ut. Två kraftfulla körsångare backar upp och svarar på de svavelosande texterna om en oförsonlig Gud som bränner och dödar och människor som lider. Tematiken må vara gammeltestamentlig, men om något är låtarna en uppgörelse med den rasism som genomsyrar dagens samhälle. Metalinslagen bidrar med tyngd, rytm och intensitet. Nya albumet "Stranger fruit" är starkt, men bleknar jämte den rasande konsertupplevelsen.

Andra som tar vara på livet är populära Nightwish. En jätteskärm bakom sextetten visar den ena vackra, färgmättade vyn efter den andra: ett vintervattenfall, något rymdlandskap, ett vattenfall i djungeln, norrsken över berg, fallande blomblad. Musiken låter som om bandet har tänkt ut det visuella först och komponerat matchande låtar sedan. Gitarrerna antyder att Nightwish spelar metal, men det viktigaste är pampiga keyboards och Floor Jansens musikalstarka röst. Hon avslutar gärna låtar i ett operalikande läge, det låter bäst. Flöjter och irländsk säckpipa? Givetvis! Metal är musik som tar tillfället i akt.