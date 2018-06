I morgon kommer världens största popstjärna Beyoncé till Parken i Köpenhamn med sin man Jay-Z, deras omsorgsfullt mytologiserade äktenskap och en alldeles nysläppt platta. Anna Hellsten har laddat upp genom att lyssna igenom några av Beyoncés allra bästa, viktigaste och mest typiska låtar.

1. Destiny's Child: Say my name (1999)