Lucasfilm: Flera "Star wars"-filmer på gång

Under torsdagen rapporterade amerikanska medier att Disney lägger flera planerade sidofilmer i "Star wars"-serien på is efter att filmen om rollfiguren Han Solo fått ett så ljummet mottagande. Men nu säger källor på Lucasfilm, dotterbolaget som grundats av "Star Wars"-skaparen George Lucas, till ABC News att uppgifterna är falska. Man jobbar fortfarande med flera filmer i serien, förutom dem i en kommande trilogi som man redan utannonserat.

Den trilogi som pågår just nu, med "The force awakens" och "The last jedi" får en avslutande del som än så länge kallas "episod IX" och har premiär i december 2019. Det har ryktats om sidofilmer som ska handla om bland annat rollfigurerna Obi-Wan Kenobi och Boba Fett. Representanter från Lucasfilm vill inte kommentera några obekräftade filmer i nuläget, enligt ABC.