Malisvensken: ”Jag har firat färdigt”

Fakta

Aqim (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb) är en afrikansk islamistisk organisation som främst är aktiv i Sahara och Sahelregionen. Gruppen växte fram ur den gerilla som med våld kämpade mot det sekulära styret i Algeriet på 1990-talet och är i dag en gren av al-Qaida.

Aqim har utfört självmordsattacker, mord och kidnappningar runt om i Nordafrika och har terroriststämplats av både EU och USA.

Med omkring tusen medlemmar i Algeriet och något färre i omkringliggande länder som Mali är organisationen ganska liten. Den sägs dock samarbeta med andra extremistgrupper på kontinenten, som Boko Haram i Nigeria, al-Shabab i Somaila och al-Qaidas gren i Jemen.

Källa:Council of foreign relations och United states department of state Bureau of counterterrorism.