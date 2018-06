Miljardvisningar för Rihanna och Bruno Mars

Rihanna och Bruno Mars har båda nått den magiska miljardgränsen på Youtube med sina respektive videor till låtarna "Work" och "24k magic" , skriver Billboard

För Rihannas del innebär det att hon, Katy Perry och Nicki Minaj är de kvinnliga artister med flest miljardvideor – med fyra stycken var. Hennes tidigare är Calvin Harris-samarbetet "This is what you came for", Eminem-samarbetet "Love the way you lie" och egna singeln "Diamonds".

Bruno Mars har tidigare haft fyra videor över miljardgränsen: "Uptown funk", "That's what I like", "The lazy song" och "Just the way you are".