The Plan tillbaka efter 12 år

Popbandet The Plan gör comeback. I dag släpper de singeln "Love is all around", vilket är deras första nya musik sedan albumet "Walk for gold" från 2006.

Den här gången består The Plan av Theodor Jensen och Mikael Furugärde, som båda var med och startade bandet kring millennieskiftet. Furugärde hoppade dock av efter andra albumet "Embrace me beauty", som kom 2004.

I september ger de ut fullängdsalbumet ”From worlds away", enligt ett pressmeddelande.

Theodor Jensen slog igenom som basist i Broder Daniel och han har samarbetat med artister som Titiyo. På sistone har han spelat i Henrik Berggrens band. Mikael Furugärde är även författare och har gett ut romanerna "Zilch" och "Den ensamme älskaren".