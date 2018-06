"Beyoncé och Jay Z gör precis som de vill"

Fakta

Otrohetsrykten:

Tog fart ordentligt efter Beyoncés album "Lemonade", med textrader som: "Uh, this is your final warning, you know I gave you life, if you try this shit again, you gon' lose your wife". När Jay-Z sedan släppte "4:44" refererade även han till ämnet.

I en intervju i The New York Times 2017 bekräftade Jay-Z otroheten, och sade bland annat att "Vi använde nästan vår konst som en terapibehandling". När de nu är ute på sin "On the run II" framträder paret som en enad front, och "Everything is love" verkar vilja ge sken av att paret nu är lyckligare än någonsin.

Pengar:

2018 rankades Jay-Z som världens rikaste hiphop-artist, med tillgångar på 900 miljoner dollar, drygt 9,4 miljarder kronor, enligt Forbes. Året innan listade samma tidning Beyoncé som den bäst betalda kvinnan inom musikbranschen, med en inkomst på 105 miljoner dollar, cirka 883 miljoner kronor, före skatt och avgifter under perioden juni 2016 till maj 2017.

Tidal:

Jay-Z äger strömningstjänsten Tidal, vars uttalade syfte bland annat är att ge bättre ekonomisk ersättning till artister. Här släppte de sitt nya album "Everything is love" först exklusivt, innan den hamnade på andra sajter. Beyoncés "Lemonade" släpptes enbart på Tidal.

Enligt en granskning av den norska tidningen Dagens Näringsliv ska lyssningsstatistiken för Beyoncé och Jay-Z på Tidal vara manipulerad, genom att stora mängder lyssningar lagts på kunders konton. Sammanlagt rör det sig om 320 miljoner fejklyssningar, enligt tidningen. Tidal förnekar anklagelserna.

Konkurrenten Spotify fick sig även en känga på parets nya album, där Beyoncé rappar: "Patiently waiting for my demise, 'cause my success can't be quantified, If I gave two fucks about streaming numbers, would have put Lemonade up on Spotify".

Politik:

Beyoncé och Jay-Z har stöttat både Barack Obama och Hillary Clinton under tidigare presidentval. Paret har också gjort sig kända för att uppmärksamma diskrimineringen av svarta i USA, bland annat genom att öppet stötta organisationen "Black lives matter". Kampen för svartas rättigheter återfinns i textrader, uttalanden och framträdanden.

Feminism:

Beyoncé ses av många som en feministisk ikon. Under hennes "Mrs Carter tour" uppträdde hon bland annat framför en bildskärm som med stora bokstäver visade ordet "Feminist". Syftet med uppvisningen var att mer börja diskutera vad feminism är, berättade hon efteråt för tidningen Elle.

"Jag är inte säker på att alla förstår vad feminism är, men det är väldigt enkelt. Det är någon som är för lika rättigheter för män och kvinnor", sade hon då.