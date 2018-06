Den grymmaste av förluster – men chansen kvar

Det var den grymmaste av förluster. Tappra svenska spelare hade 1–1 och en åttondelsfinal inom nära räckhåll. Då skickade Toni Kroos in frisparken. 2–1 för Tyskland. Matchen avslutade med skandalscener när en tysk ledare öppet hånade Janne Andersson.

– Det gör ont. Vi gör en fantastisk match, säger Emil Forsberg till TV4.

Den svenske säkerhetsansvarige Janne Gustavsson tryckte med båda händer tysken i bröstet så att han föll baklänges.

Det var fullt palaver vid den svenska bänken och flera svenska avbytare – med Pontus Jansson i spetsen – var redo att kasta sig in i bråket.

– Det är brist på respekt, tycker Emil Forsberg.

Ett trist slut på ett drama som redan kan bokföras som en av de mest spännande – och sorgliga – som ett svenskt landslag spelat i ett mästerskap sedan strafförlusten mot Nederländerna i EM 2004.

Mexiko väntar på Centralstadion borta vid Uralbergen väntar i mitten av veckan. För svenskt vidkommande finns inget annat än det här:

Seger, helst med ett par mål. För samtidigt möter Tyskland redan avsågade Sydkorea. Vinner både Sverige och Tyskland hamnar båda tillsammans med Mexiko på sex poäng och målskillnad avgör.

Det hade inte behövt vara så.

Tyskland var piskat att vinna efter den inledande förlusten mot Mexiko och förbundskaptenen Joachim Löw ställde över stjärnor som Mesut Özil och Sami Khedira. Den väntade tyska anstormningen var lång, kompakt, ständigt farlig men med en rygg (Andreas Granqvist) eller ett ben (Sebastian Larsson) eller vad det nu var fick det ansatta svenska försvaret undan bollen.

Muren vacklade men höll.

Löw trodde, Janne Andersson förutsade, varenda spelare på planen i den kvava kvällningen anade; skulle Sverige skapa något var det på kontringar.

Och de kom.

Först var Emil Forsberg på väg igenom, serverad av Marcus Berg och Viktor Claesson men stoppades bryskt av Thomas Müller som slet Leipzig-mittfältaren i tröjan. Klar frispark, men det uppfattade inte polske domaren Szymon Marciniak.

Uppenbarligen inte bemanningen i videogranskningsrummet heller.

Det missade domslutet var en sval kvällsbris i jämförelse med vad som väntade några minuter senare. Marcus Berg störtade i djupled, skakade av sig Jerome Boateng, men när han skulle avsluta slängde Boateng fram benet.

Han träffade Bergs stödjeben, inte bollen.

Marciniak viftade för fortsatt spel. Janne Andersson slog ut med armarna, liksom Berg. Och Albin Ekdal vädjade och vädjade, men det här var inte Joel Aguilar som lyssnade i Nizjnij Novgorod utan Szymon Marciniak som inte såg det miljoner andra gjorde.

Och var var VAR?

Men det positiva, trots motgångarna med domsluten: Sverige etablerade mer och mer eget spel, kom högre upp på planen och skapade chanser. Boateng blockerade i sista stund Bergs direktskott på Mikael Lustigs inspel.

Löw hade krävt nolltolerans mot nonchalans. Och vad händer? Toni Kroos, trefaldige Champions League-mästaren med Real Madrid, slog bort ett uppspel till Berg. Claesson lyfte elegant in till Ola Toivonen.

Resten är en svensk fotbollsklassiker. Toivonen tog ned bollen med bröstet och lobbade briljant och med millimeterprecision bollen över Manuel Neuer och in.

Tyskarna hamnade i ett förlamande chocktillstånd, de regerande världsmästarna var i gungning men Ilkay Gündogan tvingade likväl Robin Olsen till en enhandsräddning.

Viktor Claesson kunde ha avslutat i fritt läge efter en ny blixtkontring, frispelad av Forsberg, men valde att försöka spela Berg. Och med sekunder kvar av första halvlek gjorde Neuer en räddning av världsklass på Bergs nick på Sebastian Larssons inlägg.

Löw tog in Mario Gomez för Julian Draxler till andra – och kvitteringen kom omgående. Timo Werner spelade in till Marco Reus som knäade in 1–1.

– Vi får den starten som vi inte vill ha i andra halvlek, säger Forsberg-

Och resten?

Ett så gott som undantagslöst tyskt bombardemang där svenska lejonhjärtan med alla till buds stående medel fredade sig, belägrade som de var på egen planhalva. Men det uppstår alltid någon möjlighet. Inhopparen John Guidetti var ytterst nära att hinna före Neuer i slutet.

Så dags hade Jerome Boateng fått rött kort för den våldsamma tacklingen på Berg.

Robin Olsen höll på att få sista ordet med en fenomenal enhandsräddning på Mario Gomez nick med tre minuter kvar.

På tilläggstid räddades han av stolpen på Julian Brandt skott. Men i den femte tilläggsminuten prickade Toni Kroos in 2–1.

– Vi gav allt, vi gjorde allt. Det svider och känns hårt just nu, säger Forsberg.