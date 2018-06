Poeten Donald Hall död

Den amerikanske författaren och litteraturkritikern Donald Hall har avlidit i sitt hem i New Hampshire, uppger hans dotter för The Guardian

Donald Hall, född 1928 i New Haven i delstaten Connecticut, bestämde sig vid 14 års ålder att bli poet. Sedan debuten på 50-talet har Hall gett ut över 50 böcker. På amerikanens meritlista finns allt från poesi och drama till biografi och memoarer.

Framför allt Halls poesi fick stor genomslagskraft och ledde till medlemskap i anrika American academy of arts and letters – och belönades bland annat med National medal of arts av president Barack Obama.

Återkommande ämnen i Halls poesi är barndomen, hans föräldrars och andra frus död: Jane Kenyon, också hon poet, avled 1995 i sviterna av leukemi vid 47 års ålder. Donald Hall sörjde hustrun livet ut och begravs nu bredvid henne vid en gravsten med raderna "Jag tror på konstens mirakel, men vilket underverk kommer att hålla dig vid min sida?" från en av Kenyons dikter.

Donald Hall avled på söndagen och blev 80 år gammal.