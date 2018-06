Vellinge

Rosenentusiaster öppnade sina trädgårdar

I tretton år har de en gång om året visat upp sina trädgårdar. Under söndagen bjöd fyra privatpersoner in allmänheten för att visa sina rosenträdgårdar på Falsterbonäset.

– Rosen vid staketet på torpet, det går inte att förklara men det slog an en sträng, säger David Carlson som grundade arrangemanget.