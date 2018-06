Saudiarabiens pr-kupp har lyckats – världens medier fylls nu med artiklar om tacksamma kvinnor som äntligen får köra bil. Men om den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman verkligen hade velat hjälpa kvinnor hade han tagit bort deras manliga förmyndare – inte mutat dem med körkort, skriver Rakel Chukri.

När M.I.A. släppte musikvideon till låten ”Bad girls” 2012, var några ängsliga kritiker snabbt framme och anklagade artisten för att sprida stereotypa bilder av arabiska män. Kritiken missade att videon reducerade männen till bifigurer. Fokus låg i stället på de coola kvinnor i khakimönstrade nikaber som satte sig bakom ratten och brände genom öknen. ”Suki, suki”, sjöng M.I.A. Kör, kör på arabiska. Det var en tydlig solidaritetshandling med alla saudiarabiska kvinnor som riskerat liv och frihet för rätten att köra bil.

1990 deltog 47 aktivister i en uppmärksammad demonstration i Riyadh. De körde tills de blev stoppade av polisen. I Tina Thunanders reportagebok ”Resa i Sharialand” berättas om en av kvinnorna, forskaren Fawzia al-Bakr. Hennes klan fick bestämma straff och de valde avrättning. Som tur var protesterade hennes närmaste familj. Bröderna vägrade mörda sin egen syster, och al-Bakr fick leva.

Det är ett av otaliga exempel på det sanslösa kvinnoförtrycket i Saudiarabien. Men sedan kronprinsen Mohammed bin Salman kom till makten har situationen sakta förändrats. För två år sedan lanserades reformprogrammet Vision 2030. Det hette att landet skulle moderniseras och att kvinnorna skulle bli friare. Mohammed bin Salman, kallad MSB, har åkt på turné för att marknadsföra strategin. I USA togs han emot som en rockstjärna och under fotbolls-VM flinade han ikapp med Putin. I mars, när MSB besökte Storbritannien, tapetserades London med surrealistiska otaliga exempel på det sanslösa kvinnoförtrycket i Saudiarabien. Men sedan kronprinsen Mohammed bin Salman kom till makten har situationen sakta förändrats. För två år sedan lanserades reformprogrammet Vision 2030. Det hette att landet skulle moderniseras och att kvinnorna skulle bli friare. Mohammed bin Salman, kallad MSB, har åkt på turné för att marknadsföra strategin. I USA togs han emot som en rockstjärna och under fotbolls-VM flinade han ikapp med Putin. I mars, när MSB besökte Storbritannien, tapetserades London med surrealistiska reklamaffischer där det bland annat stod: ”He is empowering Saudi Arabian women”. På bilden satt en leende kvinna bakom ratten.

För ja, idag söndag blir det äntligen lagligt för kvinnor att köra i Saudiarabien. Runt om i världen skrivs det spaltkilometer om lyckliga kvinnor som äntligen får gå på körskola och kan köpa egna lyxbilar. Det återstår att se om det blir en pyrrhusseger. I den bästa av världar är det här första steget för att avveckla den saudiska könsapartheiden. Men Saudiarabien är ju de facto den sämsta av världar. I åratal har landet exporterat sin våldsamma islamtolkning till andra länder, spätt på hatet mot shiamuslimer och behandlat landets icke-manliga medborgare som djur.

Om MSB verkligen ville hjälpa kvinnor hade han tagit bort deras manliga förmyndare, inte mutat dem med ett körkort. Och om MSB verkligen var en reformivrare hade han inte nyligen låtit gripa kvinnliga aktivister som kämpat för rätten att köra. Han vill nämligen få allt beröm själv.

Dessvärre har hans propagandakupp varit framgångsrik. Saudiarabien har bjudit in otaliga utländska journalister som storögt rapporterat om framstegen. I The New York Times skrev modeskribenten Elizabeth Paton entusiastiskt om Saudis första modevisning för kvinnor och hur publiken hurrade på kvinnliga löpare som sprang ett lopp i Riyadh (i heltäckande klädsel).

Även norska Morgenbladet har kavlat ut stora reportage om entusiasmen hos landets progressiva, vilket fick Amnestyrådgivaren Ina Tin att reagera. I en debattartikel påtalade hon den uppenbara risken att journalister blir en del av diktaturens pr-strategi: Hur ska de kunna intervjua regimkritiker när det sedan november 2017 blivit ett terrorbrott att kritisera kungen och kronprinsen?

Systemet har inte alltid varit så strikt. Något som tas upp i det saudiska Oscarsbidraget alltid varit så strikt. Något som tas upp i det saudiska Oscarsbidraget ”Barakah meets Barakah” (2016) – en skruvad indiekomedi om klassklyftorna och könsseparationen i Saudiarabien. Huvudpersonen, spelad av Hisham Fageeh, visar nostalgiskt upp arkivbilder från saudisk tv där flickor dansade i söta, korta klänningar och kvinnliga musiker var de största stjärnorna.