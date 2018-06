Allt är kärlek med Beyoncé och Jay-Z

Beyoncé & Jay-Z Konsert. Parken, Köpenhamn 21/6.

Beyoncé Knowles Carter tycker om att vara lyckligt förälskad. Låtar med titlar som ”Dangerously in love”, ”Crazy in love” och år ”Drunk in love” har blivit en naturlig del av hennes artisteri. Alla som sett eller hört henne kan vara överens om att hon är passionerad och utlevande. När Bey haft smolk i kärleksbägaren har vi hört den i hennes musik, såsom på förra soloalbumet ”Lemonade”. Där finns bland annat låten ”Sorry” där hon sörjer och ondgör sig över makens svek och otrohet. Den avslutas med strofen: ”You better call Becky with the good hair”, vilket syftar på älskarinnor som har en annan hårtyp än hennes. De har en hårtyp som genom århundraden värderats högre.

När hon och Jay-Z, denne make, gör entré på ett slutsålt Parken är det till tonerna av folkvisan ”Black is the color of my true love’s hair”. Videofilmen på de stora bildskärmarna zoomar in på Beyoncés ansikte och hår. Därefter visas var sin ikonisk bild på paret när de håller sina tvillingar. Det öronbedövande glädjevrål som de cirka fyrtiotusen besökarna då utstöter, för tankarna till ett Colosseum törstande efter dramatik, fast en dramatik som slutar lyckligt. Och detta är precis var de kommer att få.

För en vecka sedan släppte paret, oannonserat, albumet ”Everything is love”, men spelar under kvällen ingen av låtarna från det. Istället kör de sin tidigare repertoar, några låtar var för sig men minst lika många duetter. I bakgrunden visas filmer som dramatiserar deras liv och kärlek. Lyckliga, sexiga, dramatiska, uppslitande, upproriska, vilsna. Att fiktionalisera sin historia är inte bara ett trick för att få publiken att vråla, det är också en vedertagen form för terapi. Och terapi är vad de har kallat samarbetet som lett fram till ”Everything is love”.

Trots att Jay-Z är världens mest framgångsrika rapartist är det omöjligt att få något som liknar den respons Beyoncé får när hon sjunger, dansar och skakar på sin berömda bakdel. Allt hon gör är perfekt och tillgängligt på en och samma gång. Jay hanterar situationen genom att göra sin grej fullt ut. Rytmerna, gunget, det tänkvärda innehållet i texterna är förstklassigt. Hans gåtfullt ruffiga uppenbarelse bär spår av uppväxten i Bedford-Stuyvesant, en stadsdel i Brooklyn där turister fram till nyligen inte skulle våga sätta sin fot. Med ”The story of O.J” skopar han upp delar av den afroamerikanska historien, både genom att sampla Nina Simone’s ”Four women” om hur kvinnor objektifieras efter färg och genom illustrationer av anfäder som placerats i fack utifrån funktion för dem som äger kapitalet. Budskapet är att den som kan bör investera sitt eget kapital istället för att bränna det här och nu. Men trots rikedomar så försvinner inte stigmat av den svarta hudfärgen, och O.J Simpson hade glömt detta. Jay använder sig frekvent av dansare som illustrerar den svarte mannens kamp och flykt ur bojorna.

Bey använder sin plattform för att stärka en annan grupp sig i underläge, nämligen kvinnor. Inför det explosiva framträdandet av ”Run the world (girls)” deklarerar hon tydligt, på bildskärmen bakom, att hon är feminist. Mot slutet av showen avstannar de hetsiga filmsekvenserna och vi ser hur de springer mot varandra på en strand, möts i vita kläder i ett kapell, renar sig tillsammans i dopvatten. Publiken är i extas när paret sjunger ”Young forever” mot sockersöta familjebilder i bakgrunden. Kärleken vinner. Man köper det i stunden.