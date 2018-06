Dygnet runt

Skivbolaget Adrian Recordings anordnar minifestival på MJ’s

Malmögrundade skivbolaget Adrian Recordings intar hotell MJ's för en minifestival. På scen står This is head-gitarristen Henrik Claesson med sitt soloprojekt och duon Need For Speed, vars debutsingel producerats av Johan T Karlsson från Familjen.

– Det blir två kvällar på MJ's med ett band per kväll, sedan har vi ramat in det med dj:s och härligt häng, säger Magnus Bjerkert som driver Adrian Recordings.