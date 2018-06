Uppgifter: Berg frias av Fifa

Sveriges anfallare Marcus Berg har anmälts för att han utan godkännande gjorde intervjuer före dopningskontrollen efter förlustmatchen mot Tyskland i fotbolls-VM. – Vår bild är att han har agerat helt enligt de regler som gäller, säger Staffan Stjernholm till TT.

Det är en av Internationella fotbollsförbundet Fifas dopningskontrollanter som har lämnat in anmälan, säger Sveriges landslagschef Lasse Richt till TV4:s Fotbollskanalen.

– Det jag fick förklarat för mig var att jag fick gå ut och göra intervjun och det gjorde jag, men ändå blev det tjafs och onödiga saker och rapporter och grejer, säger Marcus Berg till TV4.

Lasse Richt har i sin tur anmält dopningskontrollanten i fråga, säger han, och tror inte att det blir någon påföljd för svensk del.

– Jag kan inte se att något kommer att hända, säger Richt.

– Vår bild är att han har agerat helt enligt de regler som gäller. Enligt Fifas regler förväntas spelarna göra flashintervjuer och "post-match" innan dopningskontroll, säger Staffan Stjernholm, kommunikatör på fotbollförbundet, och hänvisar till kapitel 23-3 i Fifas reglemente,

Dessa regler lyder: "Spelare som har valts ut för dopningskontroll måste fortfarande vara tillgängliga för flashintervjuer och Man of the Match-ceremonin under presskonferensen (innan kontrollen, ackompanjerad av en ledsagare och en Fifa Media Officer) och i den mixade zonen (efter kontrollen)".

Det verkar heller inte som att det kommer bli några påföljder. Enligt TV4:s Fotbollskanalen så ska Fifa lämna ärendet utan åtgärd.

– Vi kommer gå ut med ett uttalande senare i dag, säger Hans Hultman, mediechef på Fifa, till TV4.

Enligt Hultman ska rapporten där Berg anmälts ha påpekat att Berg avbrutit sin dopningskontroll.

– Enligt reglerna så har en spelare rätt till att göra intervjuer så länge spelaren är under övervakning av en kontrollant. Någonstans har det blivit en missuppfattning eller ett missförstånd, säger Hultman.