James TW, Molly Sandén och Mike Perry till Malmö för Rix FM festival

Brittiska singer-songwritern James TW, albumaktuella Molly Sandén och dj:n Mike Perry. Det är några av artisterna som står på scenen när Rix FM festival intar Stortorget i augusti.

I sommar ger sig Rix FM festival ut på turné och stannar till i tolv svenska städer. Den 12 augusti, mitt under Malmöfestivalen, kommer festivalen till Malmö.

”Självklart vill vi komma tillbaka till Malmö med RIX FM festival efter supersuccén i fjol. Det var en otrolig folkfest och makalöst många som kom. I sommar ska vi försöka toppa det”, säger Christer Modig, vicepresident på MTG Radio, i ett pressmeddelande.

På scen står bland andra den brittiska singer-songwritern James TW som slog igenom med singeln ”When You Love Someone” 2016 och Molly Sandén som under våren släppte sitt första svenskspråkiga album under våren.

Dessutom kommer artister som den svenske dj:n och producenten Mike Perry, de tidigare ”Idol”-vinnarna Liamoo och Chris Kläfford och ”Stjärnornas stjärna”-aktuella Wiktoria.

Här är artisterna som kommer till Rix FM festival i år:

Molly Sandén

Margaret

Liamoo

Wiktoria

Tungevaag & Raaban

Mike Perry

Chris Kläfford

Sandro Cavazza

James TW

Mohombi