Jenny Haglund siktar på världstoppen

Målmedvetna stjärnskottet Jenny Haglund tillhör Europas bästa kvinnliga golfspelare. Nu siktar hon på att nå världstoppen – och på att hitta en ny hobby. Eftersom golf har blivit jobb behöver hon något annat för att slappna av.

Jenny Haglund blev golfproffs för två år sedan och har sedan dess rönt ett antal betydande framgångar. Efter gastkramande särspel vann hon 2018 års upplaga av Europatourtävlingen Lalla Meryem Cup i Rabat, Marocko och nyligen en tävling på LPGA:s undertour Symetra.

– Båda tävlingarna betyder jättemycket för mitt självförtroende inför nästa mål – att kvalificera mig för LPGA-touren (världens bästa golftour för damer). Segrarna visar att jag platsar bland Europas golfelit. Det har varit ett bra år i år, jag känner att jag har utvecklats både som golfare och som person, säger hon under ett besök på Bryngfjorden, golfklubben i Karlstad som är hennes moderklubb.

Golf är en komplex sport, framhåller hon. Förvisso har hon tränat hårt och förbättrat sina puttar, chippar, slag och utslag. Men utöver tekniska framsteg måste mycket annat fungera för att prestera på topp: det sociala livet, vila, sömn och inte minst den mentala träningen.

– Golf är inte som andra sporter. Det kräver mycket träning, tålamod och mental uthållighet. Under tävlingen är det långa dagar och det är mycket påfrestande mentalt. Jag jobbar på min mentala styrka hela tiden. Jag försöker att gå in i mig själv och fokusera på det som pågår här och nu. När andra tankar kommer in låter jag dem passera utan att störa koncentrationen. Ibland funkar det, ibland inte.

Bakom hennes golfframgångar finns två ovärderliga egenskaper: målfokusering och tålamod.

– Jag har mycket tålamod. Det är bra i golfen och i de flesta situationer i livet.

Jenny växte upp i Karlstad med mamma, pappa och en tre år yngre bror, Tim, som dyker upp mitt under intervjun. Syskonen verkar trivas tillsammans och har lätt för att skratta.

Hur skulle han beskriva sin storasyster?

– Hon är väldigt målinriktad, bestämd och snäll. Hon har en stor mental styrka och kan fokusera på det hon ska, säger han.

Jenny får också en egen chans att beskriva sig själv:

– Privat är jag väldigt lugn och tillbakadragen, jag gillar inte att stå i centrum. Jag tycker om att vara med dem som betyder mycket för mig.

Sportintresset fanns tidigt och hon visade nyfikenhet för höjdhopp.

– Men jag var inte så talangfull så jag fick lägga ned det.

I stället fick hon upp ögonen för golf, som hon provade på med pappa. "Vad roligt, tänkte tioåringen. En sport som man kan spela med sig själv och se sig utvecklas." Målmedveten som hon är satte hon ständigt upp nya delmål för sitt golfhandikapp, och gång på gång nådde hon upp till målen.

En betydande vändpunkt inträffade vid fyllda 13 år. Hon kom in i landslaget.

– Då började jag träna mycket och satte upp stora mål.

Buren av framgångar sökte hon till och kom in på Southern Methodist University i Dallas i USA, där hon kombinerade golf med studier i Sport Management och kommunikation. Och för två år sedan blev hon proffs.

– Det bästa med att vara golfproffs är att jag får göra det jag helst av allt vill – spela golf. Dessutom är det jättetrevligt att resa omkring, se mycket och umgås med golfkompisarna under tävlingarna.

Vad är det jobbigaste som golfproffs?

– I stort sett samma saker – att resa mycket och leva i resväskan. I år har jag varit hemma totalt 4–5 veckor. Jag orkar med det här livet för att jag har många golfkompisar som lever som jag och stöttar mig. Utan dem hade det inte varit samma sak.

Under dessa veckor hemmavid gör hon “normala saker” som att umgås med familj och vänner och äta god mat. Ändå fattas det något, en ny hobby.

– Golf är numera mitt jobb så jag letar efter en ny hobby, men har inte hittat någon än. Jag vill kunna slappna av och göra något annat när jag inte spelar, säger Jenny Haglund.

Jenny Haglund

Fyller: 25 år den 26 juni 2018.

Gör: Professionell golfspelare.

Familj: Mamma, pappa och brorsan Tim.

Bor: I Karlstad. “Jag gillar Karlstad.”

Så firar hon födelsedagen: “Jag sitter på flyget på väg hem till Sverige, jag kanske uppgraderar mig till business class med mina bonuspoäng. Får se om någon tar emot med en tårta på flygplatsen.”

Om att fylla 25: “Jag börjar väl bli gammal… Men jag känner mig fortfarande som 18.”

Drivkraft: “Att utvecklas varje dag. Både som människa och golfare. Pengar behövs för att göra det jag vill, men det är inte det som driver mig.”

Om tio år: “Jag kanske gör något helt annat än spelar golf.”

Enklaste sättet att göra hole-in-one: “Att ha tur.”