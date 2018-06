Robotisering kan avlasta 1177 Vårdguiden

I framtiden kan man få hjälp av en robot när man kontaktar 1177 Vårdguiden. Förslaget från det offentligägda bolaget Inera ska inte bara avlasta den flitigt använda rådgivningstjänsten utan även vägleda patienter så att de slipper sitta i telefonkö eller uppsöka akuten i onödan.

Tanken är att man via mobilen eller datorn ska kunna knappa in sina symptom i ett självbedömningsverktyg som sedan ger råd för egenvård eller hjälper den sjuke att komma i kontakt med en sjuksköterska eller läkare via chatt, video- eller telefonsamtal. Den symptombeskrivning man ger ska också kunna följa patienten genom hela vårdkedjan.