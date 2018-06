Sex skånska kommuner får pengar mot segregation – en miljard till Malmö

Sex av de 32 svenska kommuner som får ta del av regeringens mångmiljardsatsning mot segregation ligger i Skåne.

Mest får Malmö som på tio år kan ta hem en extra miljard.

Men även småkommuner som Perstorp och Åstorp anses ha så stora problem att de behöver hjälp.

Regeringen har tidigare utlovat en storsatsning mot segregation och fattigdom.

Totalt satsas 4,1 miljarder kronor 2018- 2027.

På en pressträff på tisdagen avslöjade samordningsminister Ibrahim Baylan (S) hur pengarna fördelas.

Regeringen har valt ut 32 kommuner runt om i landet som anses ha områden med stora "socioekonomiska utmaningar", det vill säga fattigdom och segregation. Dessa kommuner kan nu ansöka om stöd upp till det tak som regeringen fastlagt.

Av de sex skånska kommuner som ingår får Malmö inte oväntat mest. 22 miljoner redan i år, 71 miljoner 2019 och därefter 116 miljoner per år resten av perioden. På tio år nästan en miljard kronor

– Med de här pengarna kan vi göra skillnad, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

I Malmö ska pengarna användas till att växla upp trygghetssatserna i den fysiska miljön, det vill säga förbättra livsmiljön i områden med stor kriminalitet.

Dessutom tänker Stjernfeldt Jammeh försöka få fler barn att gå i förskola, satsa på språkkaféer och tillsammans med frivilligorganisationer stärka tilltron till demokratin.

Här är de övriga fem skånska kommunerna:

Helsingborg – 13 miljoner i år och sen 69 miljoner årligen.

Kristianstad – 10,3 miljoner i år och sen 55 miljoner per år.

Landskrona – 8,5 miljoner i år och 45 miljoner därefter.

Åstorp – 7,1 miljoner i år och därefter 38 miljoner per år.

Perstorp – 6,7 miljoner i år och sen 36 miljoner.

Särskilt för de mindre kommunerna Perstorp och Åstorp innebär det här naturligtvis ett ansenligt tillskott i kassan.

Mest i landet får Stockholm med 51 miljoner kronor i år och därefter 269 miljoner per år under perioden. Göteborg kan hämta hem 33 miljoner i år och 173 miljoner per år därefter.

Innan pengarna betalas ut måste de kommunala projekten godkännas av staten så att medlen verkligen används till att främja integration.

– Man kan inte använda pengarna till att bygga en badbrygga. Det måste hänga ihop med insatser mot segregation, säger Baylan.

För Socialdemokraterna är naturligtvis satsningen mot segregation ett utspel i valdebatten. Men Moderaterna är inte imponerade. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson tror inte att det är massa projekt kan minska segregationen.

– Vi har haft nog med integrationsprojekt i de här områdena som har misslyckats, säger hon till TT.

– De stora problemen är att vi ställt för lite krav på vuxna att lära sig svenska och vi har inte sett till att polisen upprättar lag och ordning.

Svantesson vill inte svara på om stödet tas bort om Alliansen får regeringsmakten efter valet.