Fair Plays Cornelia Lister förlorade kvalmatchen för att ta sig in i tennisens finrum. Tillsammans med sin amerikanska partner blev det förlust efter 3-6 i tredje avgörande set.

Under året har Cornelia Lister lyckats ta sig in bland de 100 bästa dubbelspelarna i världen. Under onsdagen hade hon hoppats på att ta sig in i Wimbledons huvudturnering. Men det blev förlust i den första kvalmatchen. Tillsammans med amerikanskan Sabrina Santamaria förlorade Lister mot den rysk-tjeckiska duon Anna Blinkova och Marketa Vondrousova efter 3-6, 6-4, 3-6.

Fair Play-spelaren får trösta sig med att hon nu kan medverka i SM-slutspelet i Helsingborg den 2-3 juli.