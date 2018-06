Idrottsministern stöttar Durmaz i riksdagen

Efter de rasistiska påhoppen och mordhoten mot Jimmy Durmaz har en stor skara slutit upp för att stötta honom. En av dem är Annika Strandhäll (S) som under onsdagen kom till riksdagen iklädd den svenska matchtröjan – med Durmaz namn på ryggen.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Annika Strandhäll klev under onsdagen in i riksdagen med den svenska landslagströjan under kavajen. Orsaken till valet av outfit grundar sig i den hatstorm som landslagsspelaren Jimmy Durmaz fick motta i sociala medier efter förlusten mot Tyskland i lördags, där han orsakade en frispark som ledde till att tyskarna gjorde det avgörande målet.

Hatstormen byttes dock snabbt ut mot en kärleksvåg och många har visat på olika sätt visat sitt stöd för Jimmy Durmaz på sociala medier.

På sin twitter la Annika Strandhäll under onsdagsmorgonen ut en bild på väg till jobbet med texten "Dagens outfit. #viärsverige".

Ikväll möter Sverige Mexiko i en avgörande match i fotbolls-VM. Vid vinst går de vidare till åttondelsfinal, vid förlust är mästerskapet över för de blågula spelarna.