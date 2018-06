Lunchdisco, guerillalöpning och lastbilsopera – här är The Festivals program

I vintras blev det klart: Malmökonferensen The Conference startar en egen idéfestival med namnet The Festival. Den 1-7 september går festivalen av stapeln och på programmet finns bland annat lunchdisco, guerillalöpning och morgonkonsert kuraterad av medlemsklubben Plan B.

De senaste åren har sidoeventen runt omkring The Conference i Malmö blivit fler och fler. Förra året tog arrangörerna Media Evolution beslutet att lyfta upp sidoeventen och starta The Festival.

Årets The Conference äger rum den 4-5 september och den tillhörande festivalen sträcker sig från den 1-7 september.

– The Festival handlar också om ny teknik, mänskligt beteende och hur man får saker att hända och det är sjukt roligt att se vilka typer ämnen och perspektiv som passar in, att laborera med format och innehåll för att få ett så blandat program som möjligt., säger Aurora Percovich Gutierrez, projektledare för The Festival.

En del av evenemangen på The Festival äger rum i Media Evolutions egna lokaler, andra runt om i stan. Totalt beräknas 5 000-6 000 personer komma till The Conference och The Festival i år.

Årets festivalprogram rymmer uppemot 70 olika evenemang och nu har omkring hälften av dem offentliggjorts. På programmet syns bland annat morgonlöpning med Malmö guerillalöpare, lunchdisco i en blackbox, opera på lastbilsflak, och morgonkonsert med Malmöartisten Majken på Malmö Live, kuraterad av medlemsklubben Plan B.

– Vi ser en ökning av workshops. Folk vill göra saker mer ”hands-on” – man vill själv vara med och testa och skapa. Så workshops och hackathon och den typen av evenemang tar allt större plats. Sedan kan ämnena sträcka sig från AI och algoritmer till mat, design och kultur, säger Aurora Percovich Gutierrez.

Hur har ni tänkt när ni utformat årets program?

– Vi har alltid utgångspunkten i det som The Conference handlar om: ny teknik, mänskligt beteende och hur man får saker att hända. Idéfestivalen är en förlängning av det, där vi vill att fler ska kunna delta. The Festival är även för alla de som kanske inte kan inte vara med på Operan i två dagar.

– Skillnaden mellan de två koncepten är att majoriteten av arrangemangen som äger rum under The Festival är gratis.

I de arrangemang som The Festival själva står bakom ligger fokus ofta på att skapa relationer mellan besökarna. Den 4 september bjuder de till exempel in till konceptet ”Dine with new friends” tillsammans med restaurangerna Saltimporten, Bouchon, Escama, Duxiana, Lyran, Riket, Kv. Åkern, MJ's, Soi 29 och Bastard.

– Det är ett koncept som funnits med länge. Det går ut på att man kan anmäla sig och gå på lite av en en blinddejt med tio andra personer. Vi bokar upp restauranger runt om i stan, så vet man inte vem man hamnar med – man bli ihopmatchad av oss. Dels för att The Conferences deltagare ska kunna lära känna varandra dels för att de som kommer själv ska kunna gå ut och äta på restaurang med någon, förklarar Aurora Percovich Gutierrez.