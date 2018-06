Dick Harrison gjuter suveränt liv i Englands historia

Det är ingen risk att man slumrar till när den produktive historikern Dick Harrison tar sig an Englands historia. Erik Hedling läser en urstyv berättare som, för det mesta, hanterar källrikedomen suveränt.

Dick Harrison BOKEN. Englands historia del 1 – från forntiden till 1600. Historiska media.

Utanför Balliol College i Oxford står idag ett praktfullt minnesmärke: Martyr’s Memorial, senast jag var där överhopat av hemlösa som satt på trappstenarna. Stenen står där som en erinran över de anglikanska biskopar – Nicholas Ridley, Hugh Latimer och framförallt ärkebiskopen Thomas Cranmer – som brändes på bål 1555-1556 i Oxford för kätteri under Blodiga Maria, äldsta dotter till Henrik VIII och därtill en fanatisk katolik, mån om att återföra sitt England under påvens egid.

Hennes beryktade far hade ju 25 år tidigare med järnhand reformerat den engelska kyrkan, allt i syfte att själv ta makten över den och därmed kunna skilja sig från sin första drottning och gifta sig med en ny. Som känt skulle han så småningom gifta sig med sammanlagt inte mindre än sex kvinnor, varav två, Katarina av Aragonien och Jane Seymour, avled redan under hans regeringstid av naturliga orsaker och två, Anne Boleyn och Catherine Howard, avrättades för otrohet. De två övriga – Anna av Cleve och Katherine Parr – kom förmodligen undan med blotta förskräckelsen.

Minnesmärket påminner om den anslående brutaliteten i britternas förflutna och om allt detta – vad gäller biskoparna nämns bara Cranmer – står att läsa i Dick Harrisons senaste bok, den första delen av två planerade volymer om Englands historia. Den första handlar om tiden fram till och med drottning Elisabet I, alltså omkring 1600, den andra delen om de följande århundradena.

Jag ska inte här gå in i komplexa diskussioner om hur man korrekt benämner själva nationen – England, Britannien, Storbritannien – allt finns i Harrisons berättelse. Men just brutaliteten – våldet, krigen, avrättningarna – återkommer ständigt. Inte för att jag tror att britterna skilde sig särskilt mycket från jämförbara europeiska nationer, utom möjligen de ständigt återkommande krig avseende religionen som skulle pågå ända till mitten av 1700-talet. Det handlar istället om att källäget, de många skriftliga urkunderna, avseende Englands förflutna är så gynnsamt.

Harrison, vars forskarflit får även den mest idoge att bli genomsvettig, är tveklöst en urstyv historieberättare, som förmår gjuta ordentligt liv i sin berättelse, även i de delar – förhistorien, antiken, folkvandringarna – som man annars brukar ta sig igenom halvslumrande. Men det är klart att sinnena skärps när historiens krafter verkligen släpps lösa, som under 1400-talet med det som enligt Harrison lite felaktigt kallas ”Rosornas krig”. Felaktigt eftersom det är en propagandistisk efterhandskonstruktion skapad av den slutgiltige segraren på slagfältet vid Bosworth 1485, Henrik VIII:s pappa Henry Tudor, eller Henrik VII som han kom att benämnas som kung. Henrik VII ville benämna det hela i termer av rosor eftersom han gjorde den blandade rödvita rosen – föreningen av de om kungakronan stridande släktgrenarna Lancaster och York – till sitt personliga emblem.

Det är klart att Harrison som berättare ibland komprimerar sitt rikhaltiga material så mycket att det kan bli svårt att följa med. Förutom källorna finns det ju en mycket omfattande forskning om Englands förflutna, nogsamt kompilerad i litteraturhänvisningarna i slutet av boken. Under redogörelsen för just ”Rosornas krig” berättar han på några sidor om den långvarige men svage Henrik VI av Lancaster, under perioder anfäktad av psykisk ohälsa, som föll i yorkisternas ”händer” 1455, ”tillfångatogs” 1465 och ”mördades” 1471. Hur Henrik befriades däremellan framgår, om man inte vet det sedan tidigare, inte av berättelsen. Detta är självklart en effekt av behovet att just komprimera en ordentligt bökig mängd fakta, minst lika tilltrasslad som under till exempel den senare hälften av 1600-talet, som kommer i nästa volym. Som regel hanterar Harrison denna källrikedom, såväl den primära som den sekundära, helt suveränt.

Min personliga favorit bland engelska monarker är tveklöst Elisabet I, Henrik VIII:s andra dotter och drottning mellan 1558 och 1603, som enligt Harrison – och många, många andra – ”var en mästare på att dölja avsikter” och ”höll i det längsta sina åsikter för sig själv”. Hon tillskrivs också bokens slagkraftigaste citat: ”I will have here but one mistress and no master”, något som hon också förmådde implementera.

En självklar kritisk synpunkt på Harrison skulle kunna vara berättelsens fokus på kungamakten, kyrkan och högadeln bakom den uppenbara storpolitiska scenen, men återigen handlar detta om källäget. Dessutom är boken faktiskt fylld av både socialhistoriska och etnografiska utblickar som sammantaget bildar en historisk helhet. Därtill innehåller den kulturella referenser till såväl litteratur, musik och drama – Harrison nämner också en hel del moderna filmer med motiv ur den engelska historien.

Faktum är att boken avslutas med ett eget kapitel om Shakespeare, en av de allra mest inflytelserika engelsmännen genom alla tider. Harrisons bok är en särdeles givande historielektion, både för den som kan och för den som inte kan så mycket sedan tidigare.