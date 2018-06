Sportskotillverkaren Nike presenterade en bra delårsrapport som slog förväntningarna hos analytikerna. Nettovinsten för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal blev 1,1 miljarder dollar, eller 69 cent per aktie. Det kan jämföras med en vinst på 1 miljard, eller 60 cent per aktie, under samma period 2017.

Omsättningen var 9,8 miljarder dollar, en ökning med 12,8 procent jämfört med för ett år sedan.