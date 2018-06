Sex, våld, knark och klimatkris – pilgrimsresa för en mänsklighet utan hopp

Den moderne mannen har ingenting annat att ta till än sex, våld, knark och spel i Theis Ørntoft romandebut. Marie Pettersson läser en generationsroman för klimatkrisåldern och blir både upplyft och tung som en sten.

Theis Ørntoft BOKEN. Solar. Gyldendal.

Folkhögskoleläraren Theis är inne i en uppenbar svacka. Hans tillvaro i Köpenhamn svajar väsentligt, liksom hans tro på framtiden och mänskligheten. Han bestämmer sig för att ge sig ut på en vandring längs den klassiska Hærvejen, en av vägarna som löper genom Jylland, och som på senare år fungerat som både turistattraktion och pilgrimsrutt. Under vandringens gång undersöker han sin, och hela mänsklighetens, position i världen. Hans grundtanke är att ett dualistiskt synsätt, där till exempel begrepp som natur och kultur kan ställas emot varandra, är förlegat och måste överges. Vi befinner oss i antropocen: människan har invaderat naturen i så stor utsträckning att den inte går att tala om som just natur. Ont och gott, svart och vitt, sådant existerar inte. Vi förstår inte längre vidden av vårt eget ingripande i naturen, och saknar därför också förmågan att beskriva det: ”Mennesket har intet sprog for det der foregår. Mit liv indgår i denne uoverskuelighed. Det private er ikke politisk. Det private er planetarisk”, konstaterar Theis, och utifrån de premisserna tar han sig sedan, kan man säga, ut ur hela civilisationen.

När den hyllade danske poeten Theis Ørntoft romandebuterar gör han det med en trehundrasidig bok, ”Solar”, som med rätta kan kallas en ekoroman för vår tid, eller en generationsroman för klimatkrisåldern. Den gör mig på samma gång upplyft – av språket och de bångstyriga tankarna – och tung som en sten – är verkligen livet såhär meningslöst? Finns det inga andra verktyg för en modern manlighet att ta till än sex, våld, knark, flykt och spel? Nej, på en planetarisk nivå är vi dömda att gå under av våra egna uppfinningar, som blivit till verktyg för patriarkatet, medan den enskilde mannen hamnat i allt djupare alienation. Precis som blåalgerna gick under för hundra miljoner år sedan när de uppfann syret, som de själva inte tålde, en berättelse som utgör fond för ”Solar”.

Theis gör visserligen vad han kan för att uppfinna en känsla av mening, men hamnar lätt i leda och alienation. När ”pilgrimsvandringen” inte hjälper drar han tillbaka till Köpenhamn, knarkar runt på nattklubbar och tränar på gym: skildringarna av hans otaliga sessioner på Fitness World är så starka och berör något djupt i mig. Vilka är vi? Vart är vi på väg? I takt med att musklerna växer faller Theis djupare in i koma.

Så träffar han en tjej, flyttar ut i förorten, spelar alldeles för mycket GTA. Är det tvåsamheten som ska rädda honom från den stora tomheten? Nej knappast. Allt går snabbt, sexlivet mattas av, de gör slut. Folkhögskoleläraren fortsätter att falla genom skyddsnät och system och söker sig medvetet bort från alla sammanhang, liftar genom Europa och överlever på småstölder. Romanen förvandlas till en roadmovie, ständigt tryfferad av undergångstankar och civilisationskritik. När Theis träffar den halvkriminelle Diago startar de tillsammans en resa allt längre ut i vildmarken, mentalt och fysiskt, och deras tillvaro påminner inte så lite om en omgång av de ständiga GTA-rundor som Theis ägnat sig åt tidigare i romanen. Hur långt kan de egentligen falla?

”Solar” är en svartsynt och desillusionerad roman där vår antropocentriska världsbild likväl som vårt apatiska västerländska välståndsliv får sig en rejäl knäck. Theis Ørntofts debut som romanförfattare bådar gott inför framtiden – ja, om det nu finns någon sådan, vill säga. För, som Ørntoft skrev redan i diktsamlingen ”Dikter 2014”: ”Varje gång någon uttrycker hopp inför det bestående / mår jag fysiskt dåligt”.