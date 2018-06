Drake bekräftar son på nya plattan

Under våren har världsstjärnan Drake släppt singlar titt som tätt – och nu är det efterlängtade albumet "Scorpion" släppt.

Men för den kanadensiska rapparen har våren inte bara präglats av låtsläpp. Drake har även utgjort ena parten i ett syrligt gräl med hiphopgiganten Pusha T. Nu är stridsyxan begraven – men under den offentliga smutskastningen påstod Pusha T bland annat, på disslåten "The story of adidon", att Drake döljer en son från omvärlden.

Ett påstående som Drake nu besvarat på nya plattan "Scorpion", skriver Rolling Stone . På två låtar – "Emotionless” och “March 14th” – inte bara bekräftar Drake sonen utan rappar om de svårigheter som faderskapet inneburit.

"Jag gömde inte mitt barn från världen. Jag gömde världen från mitt barn." lyder en av fraserna på "Emotionless".

Under våren har Drake släppt singlarna "I´m upset", "Nice for what" och "God's plan" från "Scorpion" – samt Pusha T-dissen "Duppy freestyle".