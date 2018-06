Ny tung Nordqvistdag – Holmqvist under par

Anna Nordqvist fortsätter att gå tungt på LPGA-mästerskapen i Illinois, USA. Fem slag över par på förstarundan följdes upp med två över par dag två, vilket ger Nordqvist totalt sju slag över par efter två spelade dagar.

Det innebär att hon med största sannolikhet missar kvalgränsen. Även för Jenny Haglund (åtta över totalt) och Charlotta Sörenstam (15 över totalt) ser kvalgränsen ut att ligga allt för långt bort.

Dani Holmqvist har gått desto bättre. Efter att ha gått på ett under par under dagen ligger hon nu på totalt tre under par, ett resultat som när alla spelare ännu inte gått runt räcker till en delad niondeplats.

Tävlingen pågår.