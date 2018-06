Topplistorna: XXXTentacion etta på listan

XXXTentacions musik fortsätter att klättra på listorna. Nu ligger den mördade hiphopartistens album etta och tvåa på albumlistan samtidigt som låten "Sad!" har tagit steget upp till en tredje plats på singellistan. Etta på listan är "Mer för varandra" med Norlie & KKV & Estrad.

Album:

1. (4) XXXTentacion: "?"

2. (3) XXXTentacion: "17"

3. (1) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (2) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

5. (5) Avicii: "Avici (01)"

6. (7) Molly Sandén: "Större"

7. (14) The Carters: "Everything is love"

8. (9) Avicii: "True"

9. (11) Fricky: "Aqua aura"

10. (18) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"3.

11. (10) Shawn Mendes: "Shawn Mendes"

12. (17) Ed Sheeran: "Divide"

13. (8) Ghost: "Prequelle"

14. (6) Petter: "Lev nu"

15. (22) Avicii: "Stories"

16. (16) Kygo: "Kids in love"

17. (19) Hov1: "Hov1"

18. (13) Tjuvjakt: "Okokokokokokok"

19. (15) 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

20. (12) Kanye West: "Ye"

Singlar:

1. (1) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

2. (2) Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

3. (18) XXXTentacion: "Sad!"

4. (5) Kygo & Imagine Dragons: "Born to be yours"

5. (7) Samir & Viktor featuring Anis Don Demina: "Put your hands up för Sverige"

6. (38) XXXTentacion: "Changes"

7. (32) XXXTentacion: "Jocelyn Flores"

8. (3) Post Malone: "Better now"

9. (4) 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

10. (6) Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

11. (8) Calvin Harris & Dua Lipa: "One kiss"

12. (10) Tungevaag & Raaban: "All for love"

13. (59) XXXTentacion: "Moonlight"

14. (11) David Guetta & Sia: "Flames"

15. (9) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

16. (13) Vigiland featuring Alexander Tidebrink: "Be your friend"

17. (14) Selena Gomez: "Back to you"

18. (21) Juice Wrld: "Lucid dreams"

19. (15) Martin Garrix featuring Khalid: "Ocean"

20. (17) Molly Sandén: "Större"

Källa: GLF