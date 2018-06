Blixt klättrar rejält i Potomac

Jonas Blixt stod för en blygsam förstarunda, ett slag över par, i PGA-tourtävlingen i Potomac, USA.

Men under fredagens andrarunda klättrade han rejält efter att ha gått runt på 66 slag, fyra under par. Blixt är därmed totalt tre slag under par.

Samtidigt tangerade amerikanska stjärnan Tiger Woods sin bästa notering sedan skadecomebacken. Han gick runt på 65 slag, fem under par, vilket han också ligger på totalt. Han ligger på en delad elfte plats.

– Jag är inte så långt ifrån att få till det så jag kan vinna, säger Woods enligt AFP.

Leder gör en trio amerikaner, Beau Hossler, Ryan Armour och Brian Gay, på totalt nio under par.

Svenske David Lingmerth, som inledde med en 68-runda, gick en svajig andrarunda på ett över par. Han ligger totalt ett under par och på en delad plats 45.