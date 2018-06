Eminem – från provokatör till politisk pitbull

Fakta

Namn: Marshall Bruce Mathers III

Alias: Slim Shady, Eminem

Ålder: 45

Karriär: Eminem slog igenom 1999 med singeln "My name is" från "The Slim Shady LP". Skivan, som producerades av Dr Dre, blev uppskattad av kritiker, fick kommersiell framgång och vann en Grammy. Sedan fortsatte musikframgångarna och i mitten av 00-talet var Eminem en av världens största rappare. Åren 2000–2009 var han den bäst säljande artisten i USA. Han blev känd för att skriva kontroversiella texter med grova våldsinslag, misogyni och anklagades flera gånger för homofobi, någonting hans vän Elton John har försvarat honom mot.

Eminem spelade även huvudrollen i semibiografiska "8 Mile" som skildrade hans tillvaro som mambo med en alkoholiserad mamma på en husvagnscamping. "Lose yourself" från filmens soundtrack vann en Oscar för bästa originalsång. Det var första gången priset delats ut till en rappare. Under filminspelningen började Eminem ta sömntabletter vilket ledde till ett djupare missbruk. Han gick igenom depressioner efter albumet "Encore" 2004, och 2007 överlevde han en överdos av metadon.

Eminem återvände nykter med "Relapse" (2008), där han började konfrontera sina problem med missbruk i texterna, något som fortsatte på efterföljande skivan "Recovery". 2013 släppte han "Marshall Mathers LP 2" med singlar som blandade hittiga samarbeten, som Rihanna-duetten "The Monster", med uppvisning i ren rapförmåga som "Rap God".

2011 utnämndes Eminem till "King of hiphop" av magasinet Rolling Stone.