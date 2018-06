Mer sol och värme – och stor brandrisk

Fakta

På SMHI:s varningskarta finns både eld och blåst.

Brandrisken är hög i alla län från Västernorrland och nedåt, dock inte i Jämtland.

Under det närmaste dygnet kommer det att vara blåsigt, framför allt på Östersjön, där SMHI varnar för kuling. Resenärer till Gotland får vara beredda på en guppig och blåsig överfart under söndagen, det kommer att blåsa mellan 9 och 14 meter per sekund i farvattnen runt Gotland.