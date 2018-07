Allt fler konkurser i juni

Antalet konkurser ökade med tio procent under juni månad enligt ny statistik från UC. Bland de värst drabbade branscherna märks transportbranschen (upp 45 procent), partihandel (plus 16 procent) samt restaurang- och hotellbranschen (plus 11 procent).

Åt motsatt håll går samtidigt byggbranschen som minskar med hela 16 procent.

"Denna månad ser vi en klar majoritet av ökat antal konkurser i våra län medan en hårt utsatt bransch som byggbranschen gör sin absolut bästa månad hittills detta år", säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Länsvis sticker Blekinge län ut, där ökar antalet konkurser med 233 procent i juni månad.