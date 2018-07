Att stå upp för mångfalden under VM

Organisationen Fare network är på VM för att ge trygghet och en säker plats för etniska minoriteter och hbtq-personer. Den ryska säkerhetstjänstens har ett ständigt vakande öga och det mesta tyder på att det blir värre när festen är över.

En kilometer öster om maktens Kreml och en kilometer söder om säkerhetstjänsten FSB:s Lubjanka ligger Diversity house.

Lokalen kan ses som en säker plats för etniska minoriteter och Hbtq-fans för att se matcher under VM. Men det är också en mötesplats för olika människorättsorganisationer. Bakom mötesplatsen står "Fare network" (Football Against Racism in Europe), en bidragsberoende organisation där det europeiska fotbollförbundet Uefa står för den största finansieringen.

– Förutom det fysiska mötet har vi tillverkat en guide till Ryssland. Det är ett stort land med över 190 nationaliteter. Vi ger råd till etniska minoriteter och Hbtq-fans om bättre och sämre platser att vistas på. Speciellt för Hbtq-fans ger vi råd hur man beter sig mot polisen och om man kan visa upp regnbågssymboler, säger Pavel Klymenko som arbetar för Fare.

Kan de?

– På arenorna och möjligen i Fan zonerna för att de är kontrollerade av Fifa, som lovat att garantera säkerheten. Därutanför är det faktiskt väldigt farligt. Det är bra att Fifa har garanterat säkerheten för gästerna. Men de som redan bor här? När VM är över? Samhället är homofobiskt och efter ”Anti gay-lagen” 2013 har antalet attacker ökat.

Med röstsiffrorna 436-0 Klubbades lagen som innebär ett förbud mot ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”.

– Lagen pratar bara om minderåriga och propaganda, men i realiteten ger den en signal att de här personerna inte ingår i samhället. "Ni kan ger er på dem och vi tänker inte ingripa."

Det är 2018, det är ett VM i fotboll och en organisation känner sig tvingade att ha ett ”safe house”, göra foldrar om var man ska och inte ska röra sig i Ryssland. Det finns även ett telefonnummer dit man kan vända sig till vid händelser. Även om telefonen varit ganska tyst under VM säger det en del om den tid vi lever i.

– Vi har fortfarande platser i Västeuropa där man inte kan gå hand i hand och vara av samma kön och den politiska situationen där blir också mer fientlig.

Rysslands agerande i kriget i Syrien, nervgiftsattacken mot en rysk ex-spion i England, annekteringen av Krim, dessinformations-kampanjer, försök att rigga andra länders val, Anti gay-lagar. Sverige och fler andra regeringar valde att bojkotta VM som en markering mot allt det. När Sverige gick till åttondelsfinal kommer dock den svenska regeringen, motsatt till den månad gamla ståndpunkten, att närvara.

– Jag såg att Sveriges regering ändrat sig och ska komma hit. Hyckleri. Det finns för lite officiellt stöd i det här arbetet. Det gäller nationer, men också fotbollsförbunden. Tänk vilket signalvärde det hade gett om en enda svensk spelare beträtt planen med regnbågsfärgade skosnören, säger Pavel Klymenko.

Sverige fick sådana skosnören skickade till sig, men enligt generalsekreterare Håkan Sjöstrand var det "svårt att delta i alla olika initiativ och intressen som kommer".

Men en svensk handling har fått genomslag. Ett enormt sådant. Självfallet handlar det om rasistattackerna mot Jimmy Durmaz och efterspelet.

– Det är vansinnigt hur man kan attackera sin egen spelare rasistiskt 2018, men det visar också att länder förändras och hur det blir accepterat för rasister att säga saker öppet. Men stödet han fick efteråt och hur hela laget stod upp var kraftfullt. Det var en viktig symbolhandling,

Under hela besöket går en stor man i röd t-shirt runt i lokalen. Han sitter ner då och då. För det mesta använder han sin telefon.

– Han är från FSB, säger Pave Klymenko.

Säkerhetstjänsten?

– Ja. Han säger att han är här för att skydda oss. Det är bara struntprat. Han övervakar oss. Telefonen filmar han med och aktivister registreras. Men vad ska vi göra, kasta ut honom?

2014 arrangerade Ryssland OS. Inför spelen i Sotji pratades det mycket om att strålkastarljuset skulle förändra landet.

– Visst, den internationelle Olympiska kommittén skrev in en antidiskriminerings-paragraf i stadgarna, men i Ryssland förändrades inget till det bättre – det blev bara värre.

Hur tror du Ryssland blir när vi alla åkt hem?

– Jag är rädd att det ska kommer att bli värre efter VM. All kritik som kommer utifrån ses som en politisk handling för att underminera den ryska självständigheten. När VM är över försvinner även den strålkastaren.

Större incidenter har än så länge uteblivit och hur det blir sen återstår att se. Men bland vanliga ryssar har VM möjligen varit en bra ögonöppnare för mångfald.

– Folk runt om i VM-städerna säger: ”Tror ni att vi kan fortsätta vara snälla och le åt varandra efter att mexikanerna, argentinarna och alla andra åkt hem?” Alltid något, säger Pavel Klymenko.