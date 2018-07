Falsk Springsteen bad om pengar

Verkar det rimligt att Bruce Springsteen behöver pengar för att investera i guld i Dubai? Det tyckte en man i amerikanska Illinois, som råkat ut för ett sms-bedrägeri där någon utgav sig för att vara den amerikanska rockstjärnan som behövde medel för just en sådan investering.

Mannen och bedragaren skickade flera meddelanden till varandra innan mannen gick med på att skicka omkring 15 000 kronor, skriver Asbury Park Press

Bruce Springsteen spelar just nu återkommande för utsålda hus på Broadway i New York, spelningar som drar in omkring 17 miljoner kronor i veckan.