Medan bilägaren är inne och handlar eller slår en hink golfbollar slår tjuvarna till. De kraschar ett bilfönster, rycker åt sig synliga värdesaker och är snabbt borta igen. Nu uppmanar polisen: "Töm bilen själv".

Under juni månad har de fyra grannkommunerna Lomma, Kävlinge, Burlöv och Staffanstorp drabbats av en inbrottsvåg i parkerade bilar. Under juni har det kommit in 16 sådana polisanmälningar i dessa orter.

En del är ovanligt fräcka. I ett fall stod bilägaren 20 meter bort på en driving range och slog ut en hink golfbollar – han hörde billarmet men när han kom fram var tjuvarna redan borta. I andra fall har det handlar om bilister som stannat till utanför en affär för att gå in ett kort ärende. Även folk som går på skogspromenad eller ligger på stranden har drabbats.

– Det här är något nytt för oss. Vi har tidigare haft mycket inbrott i företagsbilar men det är lugnt nu, däremot kommer det nu många inbrott i privata bilar, säger Håkan Persson som är kommunpolis i Lomma.

Tillvägagångssättet är detsamma: parkerade bilar, ofta på stora parkeringsplatser, får besök av personer som går runt och tittar in i bilar. Tjuvarna har bland annat besökt parkeringarna vid Center Syd, Lomma Centrum, Stora Bernstorps handelsplats, stränder och Burlöv Center. Det har även hänt i Malmö.

När tjuvarna ser något stöldbegärligt slår de snabbt sönder en bilruta och tar det som ligger framme. Bland stöldgodset finns datorer, plånböcker, ryggsäckar och även golfutrustning.

Inbrotten sker ofta mitt på ljusa dagen.

– Det går så himla snabbt. Vi har fått iakttagelser från vittnen som sett en bil med flera personer köra fram till en parkering för att gå ur och gå runt och reka. Vittnena har noterat bilnumret och även lämnat signalement, så vi har en del att undersöka. Vi vet inte om det är samma personer men vi tror att det är någon som kör runt här, säger Håkan Persson.

Han uppmanar bilister att själv tömma bilen på värdesaker.

– Det är ju fint att man litar så på sin omgivning att man lämnar värdesaker, men det går tyvärr inte. Vi försöker nu titta till de stora parkeringarna men det bästa är att själv tömma bilen, säger han.

Polisen är tacksam för fler vittnesmål kring bilinbrotten:

– Om man ser något så är det är inte fel att ta bilder på dem – på avstånd – och även fotografera bilnumret. Dessutom ringa oss direkt för då kan vi i bästa fall ta dem med stöldgods i bilen och det blir lättare att få fast dem, säger Håkan Persson.