Kreatör med många strängar på sin lyra

Fakta

Fyller: 40 år den 1 juli 2018.

Bor: I Stockholm.

Familj: Barnen Penny, 7, och Tom Allan, 4 år. Sambo med Joel Åhlén-Nyström.

Gör: Medieentreprenör, programledare och kreatör.

Aktuell: Gör podcasten ”Lillelördag” med Ann Söderlund.

Om att fylla 40: ”Fantastiskt. Jag är väldigt tillfreds med livet på alla sätt och vis och jag tycker att det ska bli urkul att bli 40.”

Så firar jag födelsedagen: ”Först kommer jag att åka på semester till Turkiet med familjen och goda vänner. Senare i höst blir det en lite större fest.”

Ångrar: För många år sedan kom jag in på en manuskurs i New York, men jag ställde in för att jag var så kär i en kille som jag just hade träffat. Sedan tog det slut mellan oss efter ganska kort tid. Det jag har lärt mig är att man alltid ska gå på vad man själv vill. Är det en bra relation så kommer den att hålla i alla fall.”

Styrka: ”Det är nog att inget sitter fast. Det är inte långt mellan tanke och beslut.”

Svaghet: ”Min impulskontroll, haha."