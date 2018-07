Minnesord om Nils Malmer

Professor Nils Malmer i Lund har avlidit efter en tids sjukdom vid en ålder av nära 90 år. Närmaste anhöriga är hustrun Ragnhild och barnen Barbro, Kristina och Pernilla.

Nils föddes 1928 i Växjö, disputerade i botanik vid Lunds Universitet 1962 och utnämndes redan följande år till laborator och därefter professor i växtekologi vid universitetet. Hans primära forskningsområde var vitmoss-dominerade myrar, deras vegetation, hydrologi, kolbalans och kemi. Med sina publikationer gjorde han Åkhultmyren i Småland internationellt känd, senast i ett större arbete år 2014. I andra publikationer visade han att 50-åriga förändringar i en palsmyr i Torne lappmark kunde relateras till ett par av nämnda faktorer.

Redan som biträdande lärare i botanik i slutet av 50-talet betonade han i sina föreläsningar att växtekologisk forskning inte bara behandlar mönster och förändringar i växttäcket utan också måste omfatta omvärldsfaktorer som kan ligga bakom förändringarna. Framförallt substratet var viktigt att undersöka. Han förstärkte därför möjligheterna för fysikaliska och kemiska analyser av mark- och vattenprover vid institutionen. För forskarrekryteringen initierade han doktorandkurser i grundläggande fält- och laboratoriemetodik. Kurserna resulterade i publikationer som snabbt spreds och kom att användas vid de flesta botaniska institutionerna med ekologisk forskning i Norden. Han blev därigenom pionjär för modern växtekologi i Norden.

Nils naturintresse gjorde att han blev engagerad i Skånes Naturvårdsförbund under 60-talet och han fick under hela sin tid ett starkt inflytande på naturvården i både Skåne och övriga Sverige genom att hans doktorander spreds till viktiga positioner i samhället.

Han var ledamot i bl a Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd och Kungl. Vetenskapsakademien. Han tilldelades Linnémedaljen av Fysiografiska Sällskapet 1992. Han var huvudredaktör för den internationella ekologiska tidskriften Oikos under 13 år och kunde därigenom påverka den vetenskapliga kvaliteten i ämnet. Detsamma kunde han som ledamot i Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd och granskare av ansökningar.

Nils var under 1980-talet starkt engagerad i det tvärvetenskapliga Ystad-projektet över kulturlandskapets förändringar under de senaste 6000 åren. Hans forskningsintressen omfattade också mera dagsaktuella problem, t ex effekter av försurat regn på skogsekosystem och vattendrag, effekter av slamdeponering på myrar, av olika markanvändning, historiska effekter etc. Också inom dessa problemområden formulerades många forskningsprojekt och utbildades många doktorander. Vi saknar Nils som engagerad naturvårdare, forskare, lärare och sympatisk vän.

Mats Sonesson

Bengt Nihlgård

Björn E. Berglund