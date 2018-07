Ung sångtalang och sprinterstjärna får stipendier

Vad har Årets talang och en av Sveriges snabbaste män gemensamt? Jo, nu är det klart att både Mikaela Doggart och Austin Hamilton får stipendium av Falsterbo-Skytts Rotaryklubb för sina insatser inom kultur och idrott.

Varje år delar klubben ut idrotts- och kulturstipendium på vardera 10 000 kronor till ungdomar i Vellinge kommun.

Årets kulturstipendium går till Mikaela Doggart från Höllviken, som vann talangtävlingen "This is Talent" förra året. 16-åringen har just gått ut nian på Sandeplanskolan och sökt in till Rytmus musikgymnasium i Malmö till hösten. Trots att hon just är klar med högstadiet har hon redan hunnit med mycket inom musiken.

– Jag har alltid sjungit. De senaste åren har jag fått gigs på dop och i kyrkan. Efter "This is talent" har jag varit med i radiosändningar och förra sommaren sjöng jag på Allsången i Höllviken, säger Mikaela Doggart.

På hemmaplan har hon också varit med i Annakörens uppsättningar av Jesus Christ Superstar och Förklädd Gud. Juryn skriver i sin motivering att:

"Mikaela har anlitats som solist såväl privat som vid kyrkliga sammankomster. Hon har en stor röst med bred repertoar och är en uppskattad ungdomsledare och mentor för konfirmander."

– Det är väldigt intressant. Man lär sig mycket, och det är väldigt nyttigt för en. Förhoppningsvis kan jag motivera andra. Det är inte så att någon ser upp till mig bara för min sång, det är folk som har känt mig sedan innan. Men de flesta är intresserade av det jag gör, säger hon om arbetet med andra ungdomar i kyrkan.

Stipendiepengarna ska hon spara till framtida resor.

– På sikt är målet att få lov att jobba med musik till vardags, att få skapa och tycka om det jag gör.

Sprinterstjärnan Austin Hamilton, som växt upp i Höllviken och tränat för IK Finish, får årets idrottsstipendium med följande motivering:

"Austin Hamilton tävlar i en gren där Sverige en tid varit borta ifrån de stora arenorna. Han är Sveriges snabbaste man på 100 meter – SM-guld förra året – och vann EM-brons på 60 meter 2017 på tiden 6,63 sekunder. Sprintdistanserna röner internationellt stort intresse och konkurrensen är global."

Fakta Om stipendierna Falsterbo-Skytts kultur- och idrottsstipendium delas ut till en eller flera lämpliga personer för att stödja och uppmuntra insatser inom kultur och idrott. Kandidaterna ska vara ungdomar under 21 år, som är eller har varit bosatta i Vellinge kommun. Stipendiaterna utses av klubbens styrelse efter ansökan.