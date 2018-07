Weinstein åtalas för övergrepp på tredje kvinna

Filmproducenten Harvey Weinstein åtalas för sexuella övergrepp på ytterligare en kvinna, meddelar åklagaren Cyrus Vance i New York.

Det nya åtalet rör sig om sexuella övergrepp av första graden och ska ägt rum 2006. Harvey Weinstein nekar till brott. Enligt Cyrus Vance är straffet för det senaste misstänkta brottet minst tio års fängelse och max livstid.

Filmproducenten är sedan tidigare åtalad för våldtäkt av första och tredje graden. Enligt uppgifter handlar det om minst två olika målsäganden och händelser, som ägde rum 2004 respektive 2013.

66-årige Weinstein var tidigare en av Hollywoods mäktigaste personer. Närmare 100 kvinnor har anklagat honom för brott, bland annat sexuella övergrepp och våldtäkt, som sträcker sig flera decennier tillbaka.

Skandalen kring Weinstein briserade i oktober i fjol efter artiklar i The New York Times och The New Yorker. En rad kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette, anklagade Weinstein för sexuella trakasserier och våldtäkter som pågått under flera årtionden.