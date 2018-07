Åttondelsfinalen mellan Sverige och Schweiz har precis sparkats igång och nu flaggar Folkets Park i Malmö för att insläppet kommer att stängas.

– Det är fullt, nu är det en in, en ut, säger Andreas Ivansson, kommunikationsansvarig hos Folkets Park.

– Det är minst 13 000 personer på plats, förmodligen mer om man tittar på köerna, säger Andreas Ivansson.

Det är många som vill ta sig in i parken just nu och köerna är långa för att ta sig in. Men Andreas Ivansson vill inte uppmana till att stanna hemma för det

– Nej, bara man är medveten om att det är jättelånga köer och det är en in, en ut som gäller, säger Andreas Ivansson.