Paul Simon rundade av i stor stil

Paul Simon KONSERT. Royal Arena, Köpenhamn, 3/7.

Hur känns det att skriva en klassiker? Paul Simon vet. Han har nog alltid vetat. Han hade instinkt nog att inte bara komponera "Bridge over troubled water" utan att också omedelbart inse att det där var något utöver det vanliga. I sitt mellansnack i Köpenhamn låter han oss förstå att skrämde låten skrämde honom, och han har ända sedan tillblivelsen försökt hålla den lite grann på distans. Låt Art sjunga den. Låt den sjunga sig själv. Låt The Jessy Dixon Singers bära den åt honom.

“It was a bit dramatic, but how the hell am I supposed to compete with that?", sa en omruskad Paul Simon när han hunnit smälta Elvis Presleys lika mäktiga som pompösa version av låten. Inte nödvändigtvis skrämd, men definitivt besvärad.

Komponera klassiker? Under en kort period på 60-talet var det sådant som Paul Simon gjorde till frukost, dag efter dag. Måndag? Corn flakes och "The sound of silence". Tisdag toast och "Homeward bound". Onsdag kaffe, cigg och "America".

Fast det var egentligen senare i karriären – när tempot var lägre och leveranserna färre – som han skrev, arrangerade och spelade in flertalet av sina starkaste och fullmogna låtar. Det var på 70-och 80-talen, javisst, men ett tjog av dem har kommit efter millennieskiftet. Paul Simon är det där undantaget: låtskrivaren som inte stagnerade, som som alltid såg till att vara i ny och – faktiskt! – nästan alltid prima form.

Nu är han ute på avskedsturné, och han presenterar en formidabel show. Balansen är perfekt mellan klassiska hits och sådant som utanför den trogna fanskaran torde uppfattas som obskyrt.Han tar två och en halv timme på sig, han sekunderas av femton på alla vis ombytliga musiker, och han får till ett program som berättar om snart sagt alla hans infall, förälskelser och musikaliska djupdykningar under en karriär som sträcker sig över ett halvt sekel. Det håller ihop! Trots att huvudsyftet antagligen inte alls är att det ska hålla ihop, det är snarare att visa hans sångers mångsidighet. Håller ihop gör det i alla fall.

Ja, han är 76 år men låter inte trött. Kanske är det just det som är uppdraget innan denna liveartist drar sig tillbaka? Att visa att repertoaren lever? Hans behandling av klassikerna tyder på det. Han vet var styrkan sitter och vet att de flesta av dem går att lattja med, arra om och genskjuta. Som lyssnare är man på helspänn, eftersom han själv och hans medmusiker är det. Men det finns ingen sensationalitiskt eller skrytigt i dessa framföranden: variationerna är överlag rätt subtila, de snarare kittlar än ruskar om.

Höjdpunkter? Massor! Det börjar redan med inledande "America", som denna turné snarare ter sig som en gammal mans åminnelse än en färsk reseskildring från en yngling som färdas med vidöppna ögon. Man anar den vuxne, erfarne mannens förlåtande distans i denna skildring av ungdomen – samtidigt som paranoian i detta dådens år 2018 känns väldigt bekant. Finns det verkligen en kamera gömd i den där slipsen?

Stora stunder kom i så vitt skilda låtar som den slickt eleganta "Still crazy after all these years", kammarpopversionen av "Rene and Georgette Magritte with theire dog after the war", blåsattacken "Can't run but", obönhörligt svängiga "The boy in the bubble", delikata "Dazzling blue" och senaste skivans humoristiska "Rewrite", en vuxen vit mans rap som under fem minuter hinner utvecklas och rätt sent blir till allvar.

"Bridge over troubled water"? Det är inte som Elvis, inte som Aretha Franklin. Inte ens som Simon & Garfunkel. Men det är en personlig tolkning, samtida på gammelmansvis, där halvt pratade partier samverkar med sublima melodiska fraser och där det pompösa hotet som bor i låten motas och bejakas med samma varma entusiasm.

Det är en vidunderlig tolkning. Den tar oss hela vägen till Graceland.