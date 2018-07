Sommarspelningar för Ane Brun

Två spelningar med symfoniorkestrar står på schemat för Ane Brun denna sommar. Den 11 augusti spelar hon i Malmö tillsammans med Malmö symfoniorkester och den 17 augusti är det dags för Göteborg tillsammans med Göteborgs symfoniorkester.

Konserterna är ett led i släppet av liveskivan ”Ane Brun & The Swedish Radio Symphony Orchestra conducted by Hans Ek – Live at Berwaldhallen”, som släpps den 10 augusti.

"Jag har gjort några olika orkestersamarbeten genom åren och älskar att omges av fantastiska arrangemang för orkester och så briljanta musiker", säger Brun i ett pressmeddelande.

Ane Brun slog igenom 2003 med debutalbumet "Spending time with Morgan".