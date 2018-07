The 1975 bekräftar världsturné och ny strategi

Det är sedan tidigare känt att Manchesterbandet The 1975 släpper sitt tredje studioalbum "A brief inquiry into online relationships" i oktober – och uppföljaren "Notes on a conditional form" redan nästa vår.

Nu avslöjar bandets manager Jamie Oborne för Music week varför bandet sköt upp släppet av album nummer tre, för att i stället ge ut två plattor tätt i följd.

– The 1975:s kulturella identitet går hand i hand med paradigmskiftet i hur människor konsumerar, säger Jamie Oborne och tillägger "om bandet turnerar över 18 månader till två år måste de släppa två album på den tiden som vi tidigare skulle ha släppt ett".

Samtidigt bekräftade Oborne att bandet släpper en singel per månad tills albumet ges ut i oktober – och en världsturné inleds i Storbritannien i januari nästa år.

Tidigare i veckan meddelade frontfiguren Matthew Healys pappa, skådespelaren Tim Healy, att han spelat in en låt med bandet som ges ut på ett av de kommande albumen.