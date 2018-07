The Black Keys-medlem död

Musikern och producenten Richard Swift har avlidit, bekräftar hans representanter till Pitchfork

Amerikanen var främst känd från indieband som The Black Keys, The Shins och The Arcs – men släppte även musik som soloartist. Dessutom verkade Richard Swift som producent för bland annat Foxygen och Sharon Van Etten.

Det är sedan tidigare känt att Richard Swift vårdades på sjukhus till följd av ett "livshotande tillstånd".

"I dag förlorade världen en av de mest talangfulla musiker jag någonsin känt. Jag kommer sakna dig min vän." skriver bandkollegan Dan Auerbach på Instagram.

Richard Swift blev 41 år gammal.