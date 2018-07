The Carters video blir konstrunda på Louvren

Samtidens musikpar nummer ett – Beyonce och Jay Z – släppte nyligen albumet "Everything is love", under namnet The Carters. På plattan finns populära "Apeshit", vars musikvideo spelades in på Louvren.

Den två veckor gamla videon har redan över 56 miljoner visningar på Youtube, och nu lanserar museet i Paris en guidad konstrunda i musikvideons spår.

Musikvideon utspelar sig på ett folktomt Louvren där Beyonce och Jay Z tillsammans med dansare uppträder framför en rad ikoniska verk som Mona Lisa, Napoleons kröning och Nike från Samothrake.

Det är inte första gången Louvren arrangerar en konstrunda efter en populärkulturell succé. Låten "Smile Mona Lisa" av rapparen will.i.am har redan haft den äran på det franska museet.