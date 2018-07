Teatralt och genomtänkt av St Vincent

St Vincent KONSERT · POP. Arena stage 4/7.

St Vincent samlar massorna till det stora arenatältet i Roskilde, för en show som nästan övertydligt illustrerar hur mycket den här festivalen förändrats sedan den tiden då det fanns fog för nidbilden av någon som står i bar överkropp och spelar gitarr medan halva publiken gyttjebrottas framför scenen.

St Vincent kom hit med en teatral föreställning, där hon och bandet agerar i tät samverkan med en tekniskt och konstnärligt avancerad bildshow. De fyra på scen ser allihop ut som dockor, allra mest de båda manliga musikerna som med varsin nylonstrumpa över ansiktet ser mindre ut som människor än som tidiga datoranimationer – jag nästan förväntar mig att de vilken sekund som helst ska kliva ner från scenen och försöka sälja mig ett kabel-tv-abonnemang.

St Vincent, eller Annie Clark som hon heter, har alltid haft ett teatralt drag. Detta har hon utvecklat som bakgrundsmusiker i The Polyphonic Spree, bakom Sufjan Stevens och bredvid David Byrne men tagit till sin spets med sitt senaste soloalbum "Masseduction" som är hennes mest förkonstlade och mest publiktillvänt poppiga på samma gång. Detta är en samling låtar i gränslandet mellan modern elektronisk pop och 80-talsförankrad konstrock: en musik som perfekt matchar hennes texter om normkritik, sexuell ambivalens, manipulation, sjuklig narcissism och utvecklingsskräck i cyberattackernas tidsålder.

Kvällens repertoar och estetik har sin tyngdpunkt i den plattan, men hon kan utan problem infoga också en äldre låt som "Digital witness": en post-orwellsk mardröm där hon frågar sig vad det är för mening med att gå till sömns om hon inte kan visa det på sociala medier.

På scen ser hon också ut som om hon varit uppe hela natten, uppiffad med kokain och ett smetigt läppstift som vägrar hålla sig på plats lika perfekt som klänningen i röd latex. Ja, det är en show.

Lika viktig är gitarren. Som få kvinnliga musiker får gitarren i henes värld vara en fetisch. Just så lätt kan det vara att vända uppochner på normerna och ifrågasätta dem, men det hade varit lite billigt om det inte vore för att hon trakterar med en finess och infallsrikedom som inte står Robert Fripp eller Prince särskilt långt efter. Hennes färgstarka solon är lika kantiga och skevt vackra som den fysiska gitarrkroppen; de bryter sig ut ur den ofta robotmässiga musiken, bänder gallren i den harmoniskt trångbodda buren och får musiken att överraska. Annie Clark är en grymt mångsidig musiker, hon ser bara inte till att berätta det i varje andetag.

Hon och bandet lämnar oss efter 70 minuter, på tok för tidigt, med ett par lågmälda låtar som i hennes chosefria framförande sticker ut ur denna repertoar lika dramatiskt som på albumet. Dels den rätt och slätt vackra "New York", dels den besvärande "Happy new year, Johnny" där en figur ur hennes äldre persongalleri återvänder och anklagar henne för att ha sålt sig. Det har hon förstås inte alls gjort, men hon är just den typen av artist som hela tiden funderar på vad hon är och vad hon signalerar. Hon förtjänar sin plats på Roskildefestivalens bästa scen.