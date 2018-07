Claire Foy – från Elizabeth till Lisbeth

Fakta

Thriller baserad på David Lagercrantz roman "Det som inte dödar oss" (som är en fortsättning på Stieg Larssons Millennium-serie).

Fede Álvarez ("Evil dead") regisserar och Claire Foy spelar huvudrollen som Lisbeth Salander. I övriga roller syns bland annat Sverrir Gudnason. LaKeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant och Claes Bang ("The square").

De första Salander-filmerna kom 2009: "Män som hatar kvinnor", "Flickan som lekte med elden" och "Luftslottet som sprängdes" hade Noomi Rapace i huvudrollen. 2011 gjordes Hollywoodfilmatiseringen "The girl with the dragon tattoo" av David Fincher, med Rooney Mara i rollen som Lisbeth Salander.