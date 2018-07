Eminem tog Roskilde med storm

Eminem KONSERT · HIPHOP. Orange scen, Roskildefestivalen, 4/7.

Minns ni när hiphopen inte var så präktig? Innan rättfärdiga artister som Kendrick Lamar var de största fixstjärnorna och innan Beyoncé börjat använda scenen och Youtube för att främja en sund feminism och antirasism?

Tiotusentals festivalbesökare i Roskilde minns, som om det var igår. Det var det nästan också: på onsdagen stod han där på den största scenen, Eminem, och spottade med teknisk briljans ur sig de ursinniga texterna till klassiker från tiden kring millennieskiftet. Det var låtar från en annan epok, med ett samhällsklimat där det var om inte politiskt korrekt så åtminstone vitt och brett accepterat att rappa homofoba, kvinnofientliga och sanslöst våldsamma drapor. Resultatet nådde toppen av listorna.

Eminem personifierade raseriet från den hårt ansatta arbetarklassen, "white trash" som det heter med ett uttyck som är nästan lika vulgärt som mannens kittlande texter. Kittlingen fanns i överdrifterna – Eminem lät alltid ilsken, precis alltid; det gör han fortfarande – men grundades i en upplevelse av ett orättfärdigt samhälle där det till skillnad från i golfen är förlorarna som går in i matchen med sämsta tänkbara handicap. Han iscensatte eländet och tog sig med sitt alter ego Slim Shady friheten att säga allt det där som man nog inte får säga. Lite grann som Donald Trump och hans följe.

En anakronism, ja. För Eminem har trots allt gått vidare. Killen som i en sorts nihilistisk programförklaring hamrade in "I don't give a fuck" - han följde raskt upp med låten "Still don't give a fuck" – gjorde en helomvändning förra året, då han vid Bet Awards levererade en stiltypiskt våldsam attack mot Donald Trump i låten "The storm" och tvingade sina fans att välja sida: ni är antingen för mig eller för honom.

Denne Eminem fick vi inte så mycket av i Roskilde; de båda låtarna från nya albumet "Revival" var av en annan sort: mer städade, mindre uppfordrande. Sångerskan Skylar Grey fick kvällen igenom den rätt otacksamma uppgiften att linda in låtarna i bomull, om än stöttad av stråkarna på scen. I "Walk on water" och "Stan" blev det lite karaoke-känsla, där en begåvad sångerska med jämna mellanrum avbröts av en störig kille som ryckte micken till sig. Bara i "Love the way you live" funkade upplägget; detta blev ett möte, inte bara en konfrontation.

Mer typiska var låtar som "Kill you" och "Criminal" – låtar att hoppa jämfota till, med näven i vädret –som bägge slutade med pistolskott: aggressiv musik, som påminner om 00-talets rappande metalband. Eminem gav en show som kombinerade party och misärskildring, exemplifierad av "The way I am" där scenen lystes upp av eldar som fick den att se ut som rasande gatustrider. Men så kom i nästa ögonblick de festliga fyrverkerierna bakom scen; sammantaget blev effekten bisarr.